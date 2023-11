Megabox, terzo ko di fila. Poche luci a Busto Arsizio

Uyba Busto Arsizio

3

Megabox

0

UYBA : Bracchi 17, Sartori 7, Carletti 4, Piva 6, Lualdi 7, Boldini 2; Zannoni (L), Giuliani 8, Wang. Non entrate: Ceasar, Sobolska, Valokova, Rojas Martinez. All. Velasco.

MEGABOX ONDULATI DEL SAVIO VALLEFOGLIA: Giovannini 5, Aleksic 10, Dijkema, Degradi 12, Cecconello 3, Mingardi 10; Panetoni (L), Grosse Scharmann, Gardini 2, Kosheleva 3. Non entrate:Provaroni, Passaro, Cesarini. All. Pistola.

Arbitri: Cavalieri e Zavater.

Note – Spettatori: 1751. Parziali: 25-18 (26’), 26-24 (31’), 25-17 (29’)

Terzo stop di fila per la Megabox che esce sconfitta dalla E-work Arena in tre set contro una Uyba brava ad aggredire sin dall’inizio le avversarie. Solo nel secondo set le tigri sono state in partita, conducendo sino al finale perduto in volata, mentre negli altri due parziali le padrone di casa hanno tenuto in pugno dall’inizio alla fine l’andamento del gioco. Nel primo set Pistola schiera Cecconello per l’assente Mancini e conferma in sestetto Giovannini, Velasco propone Carletti e Piva posti quattro e Bracchi opposto. Il set vede avanti dall’inizio le padrone di casa. Il massimo vantaggio arriva sul 17-9 siglato da Carletti, Mingardi e un muro di Aleksic ricuciono lo svantaggio sino al -4 (15-19), ma Busto respinge il tentativo di rimonta e chiude con Lualdi 25-18.

Nel secondo set la Megabox parte subito avanti e conduce per quasi tutto il parziale. Sul 5-2 Mingardi esce per un leggero infortunio, ma le tigri mantengono il vantaggio e allungano 11-6, quando l’opposto rientra. La Uyba non molla. Bracchi pareggia a 18 e strappa a +2, Giovannini sorpassa 21-20, Mingardi prende un altro muro da Sartori e Giovannini un ace da Bracchi. La Megabox impatta a 23 con un muro di Aleksic, chiude Giuliani con due punti in fila per il 26-24.

Nel terzo set inizio con botto di Uyba. Pistola inserisce Kosheleva per Degradi ma nemmeno la capitana riesce ad invertire la tendenza. Bracchi (Mvp alla fine del match) è scatenata, è proprio Kosheleva a fermare il break. Le tigri recuperano qualche punto, Velasco chiama time-out sul 22-12 per evitare qualunque sorpresa, chiude Frosini 25-17.

