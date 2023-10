"Megabox Vallefoglia sconfitta dal WASH4GREEN Pinerolo"

MEGABOX VALLEFOGLIA

0

WASH4GREEN PINEROLO

3

MEGABOX ONDULATI DEL SAVIO VALLEFOGLIA: Degradi 7, Mancini, Mingardi 11, Giovannini ,1 Aleksic 9, Dijkema; Panetoni (L), Provaroni, Kosheleva 8, Gardini 1, Cecconello 2, Passaro ne. All. Pistola.

WASH4GREEN PINEROLO: Polder 6, Cambi 5, Sorokaite 8, Akrari 10, Storck 4, Ungureanu 17; Moro (L); Németh 9, Bussoli. Cosi ne, Di Mario ne, Camera ne, Rostagno ne. All. Marchiaro.

Arbitri: Verrascina e Salvati.

Note - spettatori: 663.

Pinerolo non dà scampo alla Megabox. Nel primo set le locali partono bene (5-4) e (10-7). Poi le avversarie si svegliano (11-14). E’ Akrari a fare la differenza. Entra Kosheleva sul 16-21 ma le ospiti continuano e chiudono 22-25.

La Megabox attacca col 21%.

Nel secondo set Pinerolo scappa subito via 2-6, torna Kosheleva per Giovannini, ma Pinerolo continua a tenere in pugno la partita. È sempre Ungureanu a guidare le danze e a chiudere 18-25.

Nel terzo set Pistola ripropone Degradi e Kosheleva in posto 4 e al centro Cecconello in diagonale ad Aleksic. Akrari fa il diavolo a quattro nelle fila delle ospiti.

La partita sembra più equilibrata. Alekisc sigla l’8-7, due errori di Degradi fanno scappare a +2 le ospiti (9-11) e (11-16).

Vallefoglia scivola: 14-22. Finisce 17-25.

b. t.