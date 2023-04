Melchiorri a sprazzi, Brogni ingenuo Si salva Mezzoni

Vitali 5: nessuna responsabilità sul primo gol, più di qualcuna sul secondo, poi nella ripresa non riesce a evitare la disfatta.

De Santis 4: si perde Sbaffo sul primo gol e pure Guidobaldi in occasione del raddoppio, poi solo inutili lanci di quaranta metri e responsabilità sul terzo gol.

Camigliano 5: nonostante l’esperienza e il fisico si perde soprattutto nella ripresa, non riuscendo mai ad arginare gli avversari.

Brogni 4: fallo ingenuo che costa l’inferiorità numerica ai dorici.

Mezzoni 6: il solito treno sulla fascia ma costretto a difendere dopo appena un quarto d’ora.

Simonetti 5,5: due clamorose occasioni nel primo tempo, nella ripresa non riesce mai a incidere.

Basso 6: schierato a fare da estremo argine difensivo fa quello che sa fare meglio, agire in fase di non possesso, da migliorare in fase di costruzione.

Paolucci 5,5: mette spesso in difficoltà la Recanatese con la sua agilità, su di lui anche un possibile rigore. Si spegne nella ripresa.

Melchiorri 5,5: sprazzi di grande gioco, anche al servizio dei compagni. Troppo solo per poterli sfruttare dopo l’inferiorità numerica.

Moretti 6: costretto a fare anche il terzino dopo un quarto d’ora si sacrifica per la squadra in un ruolo non certamente suo.

Lombardi 5: non un guizzo, non una palla decente giocata con e per Melchiorri.

Fantoni 5: prova invano a dare un po’ di solidità difensiva a una squadra forse con la testa già in vacanza.

Mattioli 5: il suo ingresso in campo non dà nulla alla squadra.

Ruani ng.

All. Donadel 5,5: pochi i demeriti nella mesta debacle dell’Ancona, alla guida dei biancorossi da meno di due settimane non riesce a evitare l’onta della sconfitta più pesante della stagione.

Giuseppe Poli