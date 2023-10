Meli, che errore. Senigagliesi corre per due

Meli 5. La respinta difettosa sui piedi di Da Pozzo costa il gol partita. Impreciso anche in altre occasioni. Nel finale di gara respinge su Sylla.

Ricci 6. Fa il suo lavoro con disciplina sugli attaccanti vissini, anche se non arriva a chiudere in occasione del gol.

Ferrante 6. In pressione costante su Pucciarelli e soci, offre pochi varchi centrali.

Veltri 6. L’avvio di gara è decisamente problematico, con qualche errore di troppo. Poi le cose si aggiustano. Artefice di un paio di buoni recuperi.

Senigagliesi 6,5. Senza la sbavatura in occasione del gol (ma si è trovato senza assistenza) sarebbe una super prestazione. Uomo di gran corsa a tutto campo, capace di grandi recuperi sulle diagonali difensive (nega il gol a Zoia con una rovesciata) e repentini cambi di fronte. Offre assist e va al tiro trovando il muro di Polverino (dal 40’ st Egharevba ng. Ex non rimpianto). Morrone 6. Buon lavoro di quantità, con qualche errore in costruzione (dal 31’ st Ferretti ng. Troppo affollata l’area vissina).

Prisco 6. Di fronte all’aggressione vissina il play fatica a carburare poi dà ritmo al centrocampo dei leopardiani (dal 40’ st Raparo ng. Pochi minuti per l’altro ex).

Carpani 6,5. L’incursore temibile che conosciamo, solo che stavolta resta a secco. Un gol annullato per fuorigioco, un altro negato dall’intervento alla disperata di Ceccacci. Poi è Polverino a dirgli di no.

Longobardi 5,5. Non è la serata giusta per l’esterno mancino. Perde diversi duelli. Debole il contributo in fase offensiva (dal 31’ st Quacquarelli ng. Non riesce ad incidere).

Giampaolo 5,5. Il tocco smarcante per Carpani è la cosa migliore, per il resto non trova soluzioni pur muovendosi molto (22’ st Lipari 5,5. Difficile scalfire la muraglia vissina).

Melchiorri 6. In assenza di Sbaffo, deve reggere quasi da solo il peso dell’attacco e fatica. Eppure la sua presenza è sempre incombente: due conclusioni a lato, un paio deboli e centrali.