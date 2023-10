Meli, che serata. Senigagliesi imprendibile

MELI 7,5: nei suoi paraggi agisce un cliente difficile come Lisi e non è agevole contenerlo. Provoca il penalty poi sbagliato da Vazquez ma la prova è ampiamente positiva.

VELTRI 6,5: nei suoi paraggi agisce un cliente difficile come Lisi. Provoca il penalty ma la prova è ampiamente positiva.

FERRANTE 6,5: pratico, essenziale, senza fronzoli, come sempre d’altronde Nel dubbio non concede nulla allo spettacolo e spazza lontano.

RICCI 6,5: riesce con mestiere ed esperienza a limitare i pericoli nonostante nel finale sia un po’ a corto di fiato.

SENIGAGLIESI 7: le sue accelerazioni disorientano puntualmente Cancellieri e quando "sgasa" appare davvero imprendibile. Dal suo piede le chances migliori della gara.

PRISCO 6,5: match complesso ma con raziocinio superiore alla sua giovane età riesce ad uscirne alla grande.

MORRONE 6,5: davanti ha un marpione come il 34enne Bartolomei ma gli concede pochissimo. Nella ripresa poi sfiora anche la rete personale.

CARPANI 6,5: si fa sempre trovare pronto e puntuale in uno dei suoi pezzi forti, gli inserimenti che lo portano ad un passo dal gol. Qualche imprecisione dunque ci può anche stare ed inoltre è in splendide condizioni. LONGOBARDI 6,5: la sua vivacità è proverbiale anche se deve preoccuparsi di contenere l’estroso Matos. Sul giudizio pesa un erroraccio nel finale che poteva costar caro.

SBAFFO 6,5: generosità ai massimi livelli, pericolosità invece a singhiozzo. Cerca quel guizzo che potrebbe essere risolutivo ma non lo trova. Nulla toglie al fatto che è una delle anime di questo gruppo. MELCHIORRI 6,5: l’atteso ex era guardato a vista e temuto. Ci ha provato, senza successo guadagnandosi la pagnotta spesso in fase difensiva.