Meli un’arma in più, partita di sacrificio per capitan Sbaffo

Meli 7,5. Preso decisamente di mira dagli avanti del Rimini nella ripresa vola a destra e a sinistra per difendere la propria porta. Ex di turno e arma in più.

Peretti 6. Quando gli attaccanti romagnoli si buttano in avanti sanno fare male e c’è da sudare. Stringendo i denti il più possibile.

Ricci 6. Riesce a non fare affondare la nave nel momento di maggiore pressione degli avversari. E questo è già una buonissima cosa.

Veltri 5,5. Dopo una buona prova difensiva in campo, si fa sventolare in faccia un cartellino rosso seduto in panchina.

Manè 6,5. Viaggia forte nella prima parte di gara tanto da fare impazzire i difensori avversari. Più coperto, ma attento nella ripresa.

Morrone 6,5. Grande movimento e anche grande sacrificio nel momento in cui c’è bisogno.

Prisco 6,5. Poche cose, ma fatte decisamente bene in mezzo al campo. Sempre testa alta e posizione.

Carpani 6,5. Pronti via e dà il primo schiaffone al Rimini. Quasi non gli sembra vero di poter scaraventare subito quel pallone in rete. Per il resto non manca la sostanza. Mai.

Melchiorri 6,5. Alla prima occasione la butta dentro e manda in seria difficoltà il Rimini. Meno attivo nella ripresa, ma oggettivamente là davanti arrivano pochissimi palloni.

Sbaffo 6,5. Il capitano è il primo ad attaccare quando si può, ma è sempre il primo a difendere quando si deve. E alla fine quello spirito di sacrificio paga sempre.