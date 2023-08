Mercatellese, il grande sprint "Motivatissimi, fateci giocare"

Una storia d’amore lunga 55 anni quella della Mercatellese calcio, infatti il club dell’Alto Metauro, nato nel lontano 1968, si sta organizzando e preparando per questa nuova stagione 2023-24 in Prima categoria, girone A, per il settimo campionato. Ci sono stimoli e motivazioni, nonostante i due ultimi tornei sofferti, per la squadra del diesse Luigi Cruciani. Il team rossoblù guidato anche quest’anno da Emiliano Capelli, non nasconde la voglia di battersi in questo torneo per la propria maglia e l’orgoglio di indossarla, nonchè fare divertire i tanti sportivi del borgo tra i più belli d’Italia. Il presidente Marco Antoniucci e la sua società dopo avere rinforzato l’organico della squadra con i nuovi arrivati; il forte attaccante Gori, più i vari Bacciardi, Rocco e il ritorno di Sansuini e Sacchi vuole ringraziare i calciatori che hanno lasciato la casacca rossoblù: Del Gallo, Cruciani, Amantini, Bonelli.

Poi dice: "Abbiamo confermato un blocco di giocatori validi con diversi giovani del posto, Manuel Ciaffoni e Giacomo Benedetti, che uniti ai nuovi sicuramente potranno creare un gruppo affiatato e competitivo per ben figurare. Mercatello sul Metauro possiede basi forte e robuste (grazie anche al serbatoio del calcio a 5 che possiede una squadra in C1) anche con il settore giovanile per fare bene, grazie al senso del dovere verso lo sport di casa nostra". L’allenatore Capelli e il suo vice non si sbilanciano nel dare giudizi e aggiungono: "La nostra squadra sembra completa nei suoi ruoli, ora bisogna dimostrare sul campo i nostri valori quando giochiamo partite ufficiali. Quindi per questa motivatissima Mercatellese 2023-24, attendiamo l’inizio del campionato per vedere la bravura di questo team". Rosa squadra: Portieri, Nicola Rossi, Alex Del Gallo; Difensori, Ivan Buruiana, Simone Gregori, Iole Sansuini, Emanuele Bacciardi, Marco Rocco, Filippo Manca Filippo, Luca Cerpolini. Centrocampisti, Cristian Endoj, Giacomo Benedetti, Manuel Ciaffoni, Marco Matteucci, Alessandro Contucci, Matteo Paiardini. Attaccanti, Bernardino Paoli, Cristian Gori, Alex Bruscia, Francesco Sacchi, Matteo Romanini, Samuele Gregori. Allenatore: Emiliano Capelli; vice all.: Fabrizio Serafini; all. portieri Giuseppe Ugolini; diesse: Luigi Cruciani; presidente: Marco Antoniucci, vice presidente: Giuseppe Matteucci; direttore generale: Davide Brincivalli; segretaria: Laura Balducci; segnalinee: Maurizio Rossi.

Leonardo Lattanzi