Mercato: la ’pagella’ della Recanatese "Melchiorri e non solo: merita un 8 pieno"

"Un voto al mercato della Recanatese? 8 pieno, per il momento, sia per quello che è stato fatto con l’arrivo di Melchiorri e tante conferme importanti, ma anche per le notizie che stanno trapelando di trattative che se andassero in porto potrebbero contribuire ad un salto di qualità." A commentare il tutto Francesco Baldarelli, ex tecnico giallorosso, vicepresidente AIAC Ancona e sulla panchina della rappresentativa Under 17 Marche che ha sfiorato il clamoroso successo al Trofeo delle Regioni dove la compagine marchigiana è stata superata solo nei minuti finali dai padroni di casa del Piemonte Valle d’Aosta. "Dopo la splendida conclusione della stagione scorsa mi sembra che siano state messe le basi per fare anche meglio: Melchiorri porta peso, esperienza e grande classe in attacco soprattutto con il supporto di Sbaffo. La convivenza? Quando si hanno giocatori di questa caratura non ci sono problemi di sorta".

Lei conosce ed apprezza anche Ciro Capasso, ormai in predicato di approdare alla corte di Pagliari.

"Ha ottime referenze ed è stato seguito anche da compagini di categoria superiore. L’ho visto varie volte e le sue doti non si discutono: ha gamba, dribbling, salta l’uomo con facilità ed attacca l’area di rigore quasi con disinvoltura. Certo la Serie C è una cosa completamente diversa dalla Primavera: bisogna essere cinici, concreti ed anche meno belli se occorre. Qualora il ragazzo riesca ad acquisire in fretta questa mentalità penso potrà essere uno dei valori aggiunti della squadra".

Se poi arrivasse pure Piscitella…

"Sarebbe un reparto avanzato importante che tra l’altro potrà ancora contare su Giampaolo sperando che abbia una stagione più tranquilla e meno tartassata dagli infortuni".

Quali sarebbero allora le caselle fondamentali ancora da completare?

"Penso senz’altro quella del difensore centrale e del centrocampista se non dovesse tornare Alfieri. Mi sembra che il Benevento punti forte su di lui (sottoscritto da poco un contratto quadriennale ndr) e dunque occorrerà provvedere alla sua sostituzione non semplicissima. Mi pare comunque che di tempo ce ne sia ancora parecchio e dunque non bisogna affrettare nulla".

Molte volte da queste colonne abbiamo rimarcato di un girone che si prospetta ancora più competitivo rispetto allo scorso anno. Che ruolo potrebbe giocare la Recanatese?

"Credo che se certe premesse verranno rispettate si potrà puntare ad un torneo di medio-alta classifica o comunque restare nella parte sinistra della graduatoria. La Recanatese ha il vantaggio di un’ambiente senza troppe pressioni e non dimentichiamo che, a differenza dello scorso anno, potrà giocare dall’inizio nel suo stadio: è ovvio che la priorità non può che essere rappresentata dalla salvezza, da raggiungere il più tranquillamente possibile ma vedo le potenzialità per fare bene e dare quindi continuità a tutto quello che si è costruito negli anni da una società che sta dimostrando anche in questo mercato di fare scelte che appaiono estremamente oculate".

Andrea Verdolini