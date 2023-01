Il Cerignola, formazione di serie C, è interessato al settempedano Edoardo Mengani, centrocampista del 2004 del Tolentino. Si sono poi mosse sul mercato le società di C dello stesso girone della Recanatese. La Reggiana ha preso Andrea Vallocchia, centrocampista proveniente dal Cosenza. L’Entella ha tesserato il giovane centrocampista Antonios Siatounis proveniente dal Monza. L’Ancona ha messo nel mirino Eduard Dutu, difensore centrale di proprietà della Fiorentina ma da inizio stagione alla Reggina.

Il centrocampista Filippo Lorenzoni, che all’occorrenza può essere impiegato anche in altre zone del campo, è un giocatore del Livorno. C’erano diverse società sul giovane di Magliano di Tenna di proprietà della Pro Vercelli che ha iniziato la stagione nella Fermana. Il ragazzo ha firmato per il club toscano in un’operazione condotta da Guglielmo Dall’Arciprete. Il Montegiorgio si è assicurato il terzino Francesco Pistolesi, un 2005 di proprietà della Fermana. La Civitanovese sta sondando il mercato alla ricerca di un terzino sinistro, il Matelica vuole completare il restyling della squadra assicurandosi un difensore centrale. Il Castelfidardo si è assicurato il difensore Gianmarco Fabbri, classe 1997, arrivato dal Mestre; invece non fanno più parte della formazione Santiago Achaval, Marko Ristovski, Matteo Cesca e Alessandro Capitani.