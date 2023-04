Mercoledì al via un corso di tennis per over 65

Progetto ’Evergreen’ di tennesi, padel e ping pong dedicato agli over 65. Questa l’idea che l’associazione Tennis Tolentino propone a tutti i suoi soci e familiari. Un’iniziativa completamente gratuita, patrocinata dal Comune e finanziata dalla Fitp. Si parte dopo Pasqua, mercoledì 12, con un open day. Poi le attività proseguiranno con altre giornate e corsi semestrali, il tutto con la finalità di innalzare il benessere psico-fisico della fascia di popolazione più anziana. L’invito può essere esteso anche ai non soci, purché over 65. Iscrizioni chiuse. Per altre informazioni rivolgersi alla mail seg[email protected] o al 351.6339716.