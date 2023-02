Mercurio dopo il passo falso di Jesi: "Si riparte dalla prestazione e dal lavoro"

"La prestazione non è stata poi così negativa come potrebbe far pensare il risultato, anche se il 3-0 è pesante". Paolino Mercurio, difensore del Montefano, parla della sfida persa a Jesi dove nel finale è ritornato in campo. "Sono stati necessari due mesi – spiega – per recuperare dall’infortunio e domenica l’allenatore mi ha gettato nella mischia nel finale per riprendere un po’ la condizione". Ma adesso il Montefano deve rimettersi in moto senza farsi condizionare dal passo falso di domenica. "Si riparte dal lavoro degli ultimi mesi e dalla prestazione, specialmente da un primo tempo giocato da Montefdano in cui ci è mancato solo il gol pur esprimendoci bene. E poi non dobbiamo guardare la classifica, l’obiettivo rimane la salvezza da raggiungere al più presto". Però ciò non toglie che la squadra stia facendo un ottimo campionato, lei è sorpreso di un Montefano così in alto? "Ero sorpreso quando siamo stati a 2 punti dalla vetta, però qui c’è una società organizzata, un tecnico preparato, un gruppo valido e nello spogliatoio eravamo consapevoli delle nostre potenzialità". Ecco l’opinione di Mercurio sul campionato. "È livellato verso l’alto e duro, noi abbiamo perso quattro posizioni in classifica per una sconfitta dopo 9 risultati utili. Basta un niente per scendere, ma è sufficiente anche poco per risalire".