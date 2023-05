Meschini e Fucili: "Fatto il nostro, ora i playoff"

L’opinione di Marco Meschini, diesse della Forsempronese: "Mi pare che noi abbiamo fatto il nostro: dovevamo vincere questa partita e così è stato. Ci tenevamo, specie dopo un campionato bello e positivo come questo e soprattutto davanti ai nostri tifosi, che oggi sugli spalti erano tantissimi. Ora c’è solo da conservare l’entusiasmo e la voglia che ci hanno sostenuti fino a qua. Ci serviranno domenica nella gara di playoff contro Montefano. Complimenti comunque all’Atletico Ascoli, che si è meritato la promozione dopo un campionato che li ha visti sempre davanti. Complimenti anche a noi, ma il calcio è fatto così…"

Sempre freddo e riflessivo Michele Fucili, tecnico della Forsempronese: "Dovevamo vincere questa partita perché c’era una speranza riguardo alla promozione. L’abbiamo fatto e dunque credo che non possiamo rimproverarci nulla, anche se ovviamente rimane l’amaro in bocca. Con questa partita di oggi abbiamo onorato un grande campionato, che abbiamo concluso secondi dietro a un eccellente Atletico Ascoli. Direi che si tratta di un risultato che la dice lunga sul nostro valore, considerato anche che oggi abbiamo fatto una ottima partita contro una squadra forte. Peccato solo che ci siano mancate le buone notizie dagli altri campi. Adesso però c’è da pensare subito al playoff di domenica prossima".

Così invece Gastone Mariotti, mister dell’Atletico Gallo, ancora un po’ stravolto dalla tensione: "Per quanto riguarda la partita di oggi, era ovviamente molto importante e sapevamo che poteva anche essere decisa dagli episodi, come in effetti è avvenuto con quel gran gol di Pagliari. che li ha premiati praticamente alla loro primissima occasione. Bravo il Fosso a costruire la vittoria su quel vantaggio iniziale. Noi non siamo partiti neanche male, a essere sincero, stavamo messi bene in campo, dopo di che ci ha tagliato un po’ le gambe la paura di non riuscire a raddrizzare la partita. Sentivamo molto la pressione. Sapevamo che il nostro destino era dipeso anche dagli altri campi. Volevamo il playoff in casa, che non abbiamo mai fatto, e l’abbiamo ottenuto, ma quando è arrivata la notizia che il Colli vinceva ci ha preso un po’ di timore, anche se poi ha pareggiato. Peccato per i nostri due diffidati: regalare Nobili e Dominici non è cosa da poco. Quanto al campionato, arrivare a giocarsela all’ultima partita del girone di ritorno non è davvero male".

a.b.