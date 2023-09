M&G, il Festival dello Sport si chiude con un grande successo

Tre giorni di incontri tra Montegiorgio, Porto San Giorgio e Grottazzolina per la prima edizione del Festival dello Sport, ideata e promossa da M&G Scuola Pallavolo, con il contributo della Regione Marche e il patrocinio di tutti i comuni coinvolti.

Un trittico di incontri aperto venerdì sera presso la sede comunale di Montegiorgio con Lorenzo Dallari, vera e autentica voce del volley italiano, che ha presentato il suo libro dedicato alla Storia della Pallavolo. Aneddoti sui vari campioni, una spolverata di storia di questo splendido sport ma anche l’analisi dei personaggi che lo hanno vissuto e del momento attuale con tanto di commosso ricordo di Carlo Gobbi, penna storica del volley firmato Gazzetta dello Sport, scomparso nei giorni scorsi e grande amico dello stesso Dallari.

Poi sabato mattina al Teatro Comunale di Porto San Giorgio un incontro-focus sulla classe arbitrale, con un dibattito senza filtri e preclusioni con figure importanti di questo mondo intervistate proprio da Lorenzo Dallari.

Sul palco Fabrizio Pasquali, ex arbitro internazionale (marchigiano doc) di volley; Nicola Rizzoli, ex arbitro internazionale di calcio e Matteo Spinelli, docente formatore della categoria arbitrale della federazione italiana pallacanestro.

Tantissimi gli spunti con aneddoti dal mondo arbitrale per lo più inediti, creando un ponte nei confronti di una figura spesso poco rispettata, sfiduciata e vista più come inciampo che come risorsa nelle competizioni sportive.

Presenti ospiti decisamente illustri quali il sindaco di Porto San Giorgio Valerio Vesprini, ma anche Emidio Morganti, ex arbitro di calcio ed attuale dirigente arbitrale italiano oltre a Juan Luca Sacchi, attuale arbitro di calcio della Serie A.

Per chiudere l’evento, nella giornata di ieri presso il palasport comunale di Grottazzolina, con lo spettacolo teatrale "Goal 1986" che ha saputo coinvolgere e divertire il folto pubblico presente, grazie al testo e alla regia (oltre alla voce) di Stefano Tosoni e alle musiche di Lucio Matricardi.

Uno spettacolo preceduto da un bellissimo momento di confronto che ha visto intervenire, tra gli altri, Giorgio Tintino di Fondazione Lavoro per la persona, e Edio Costantini, ex presidente del CSI. Prima edizione del Festival incentrata sul tema Velocità e Lentezza, che vivrà ulteriori momenti da qui a fine anno e sarà, sicuramente, un inizio di qualcosa destinato a durare nel tempo.