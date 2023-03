"Mi aspetto una Med Store Tunit motivata a Montecchio Maggiore È la prova generale per la Coppa"

"Mi aspetto che i ragazzi confermino le cose buone fatte vedere in settimana in una partita che è la prova generale della Final four di Coppa Italia". Flavio Gulinelli, coach della Med Store Tunit, è proiettato al match di oggi alle 18 a Montecchio Maggiore per la decima giornata di ritorno di A3. La squadra maceratese è terza in classifica mentre i veneti sono impegnati nella lotta per mantenere la categoria. "I numeri di solito non mentono, però c’è un aspetto motivazionale che può cambiare le carte in tavola considerando che loro nelle ultime cinque gare hanno affrontato le prime cinque e che giocheremo in casa loro. È indubbio che anche per noi sono ai massimi livelli le motivazioni considerando che nel prossimo fine settimana giocheremo in Coppa Italia, il primo appuntamento stagionale". Oggi si dovrà prestare attenzione al Montecchio Maggiore e fare valere subito la maggiore qualità. "Loro – spiega il tecnico – hanno in Franchetti e Frizzarin due elementi che stanno confermando quanto mostrato lo scorso anno quando si sono rivelati i migliori centrali della categoria, specie a muro. Poi hanno due schiacciatori che in casa cercheranno di fare valere la battuta, è una formazione da affrontare con le dovute attenzioni ma senza alcun timore".

La Coppa Italia è un obiettivo della società e Gulinelli sgombra il campo che ciò possa distogliere dall’appuntamento di oggi. "È il momento di verifica del lavoro e adesso salgono le motivazioni ed ecco che mi attendo per oggi una prova di assoluta concentrazione". Con la squadra è partito anche il centrale Pizzichini, indisponibili le settimane scorse. "Ha svolto il lavoro assieme ai compagni – conclude Gulinelli – e mi attendo un inserimento progressivo per averlo al top nella Final four".

Ecco cosa dice Michele Morelli, opposto della Med Store Tunit, sulla gara di oggi a MOntecchio Maggiore: "Vogliamo vincere e crearci l’opportunità di allungare su Savigliano, consolidando il terzo posto. Andremo a giocare fuori casa contro un avversario ansioso di fare punti per uscire dalla zona salvezza, quindi non sarà facile".