Milano finisce ko Piacenza in Champions

Se la serie di finale Scudetto rischia, purtroppo, di concludersi venerdì sera, il duello per il terzo posto, novità introdotta dalla Lega in questa stagione, si è invece appena risolto. In tre incontri Piacenza ha infatti strapazzato Milano, rivale rivelatasi assai ostica per Civitanova in semifinale, e si è così assicurata l’ultimo posto utile per disputare la Champions della prossima stagione.

Ieri inoltre la società ha chiuso il rapporto con coach Botti confermando le indiscrezioni che oramai circolavano da tempo e a breve ufficializzerà l’ex Sir Anastasi (con il tecnico Lorenzetti destinato a sedersi sulla panchina di Perugia).

A proposito degli umbri che dal 2018 erano sempre stati i rivali della Lube nelle appassionanti sfide tricolori, domenica hanno battuto 3-0 Modena nella gara secca di semifinale per il quinto posto.

Monza ha fatto altrettanto contro Padova e pertanto resta una partita per stabilire chi andrà in Challenge Cup. Si deciderà sabato alle 20.30 al PalaBarton, Sir contro Vero Volley.

