Milano non scherza, la Lube cade al tie-break

ALLIANZ

3

LUBE CIVITANOVA

2

ALLIANZ : Mergarejo 17, Loser 12, Patry 19, Piano 9, Ishikawa 22, Porro 1, Pesaresi (L), Fusaro, Vitelli, Ebadipour, Lawrence, Bonacchi. N.E. Colombo. All. Piazza.

LUBE CIVITANOVA: Zaytsev 19, Chinenyeze 13, Nikolov 20, De Cecco, Anzani 6, Yant 12, Balaso (L), Garcia, D’Amico, Bottolo 2. N.E. Sottile, Penna, Diamantini e Gottardo. All. Blengini.

Arbitri: Curto (Go) e Braito (To).

Parziali: 25-18 (30’), 20-25 (29’), 25-21 (31’), 21-25 (32’), 15-9 (20’).

Note: spettatori 5296; Allianz battute sbagliate 19, ace 5, muri 9, ricezione 39% (perfetta 20%), attacco 51%; Lube bs 15, ace 3, muri 7, 51% (26%), 49%.

di Andrea Scoppa

In un palazzetto tutto esaurito con oltre cinquemila presenze, l’Allianz pareggia la semifinale sconfiggendo la Lube 3-2. Ci si aspettava una Milano ben diversa rispetto a quella opaca di gara1 e così è stato. Civitanova ha rimontato due volte ma alla fine i ragazzi di Piazza l’hanno spuntata con merito e rimesso la serie in equilibrio. Ancora una volta Piano e compagni hanno dimostrato non solo capacità di reazione, ma anche l’infallibilità nei tie-break, terzo vinto su altrettante uscite playoff interne. Dopo 2 ore e mezza di gara e quattro successi di fila dunque cadono i campioni d’Italia e adesso dovranno aggrapparsi al fattore campo per riportarsi avanti, appuntamento mercoledì alle 20.30 all’Eurosuole Forum.

Primo set. Giovedì la Lube è partita forte in ogni parziale, stavolta inizia male faticando contro il muro e 3 errori di Nikolov spingono l’Allianz 5-0. Porro cerca Patry che la butta sempre giù e crea danni col servizio, mentre De Cecco ha risposte solo dai centrali: 16-10. Milano ormai è imprendibile, Piano fa 23, Ishikawa 24-17, Blengini mette Garcia per il servizio ma il portoricano va lungo.

Secondo set. Rientra una Lube diversa, con Zaytsev a dare l’esempio. Stavolta è punto a punto e i martelli hanno il braccio caldo: 15-15. Un regalo di Piano propizia il 18-16, subito dopo lo "zar" mura Mergarejo e per la prima volta è +3. Cresce anche Nikolov che sigla un curioso punto a due mani per il 24-18. Anzani chiude.

Terzo set. Milano inizia ad avere Ishikawa, una sua gran parallela e l’ace del baby Porro danno l’11-8. L’ex Pesaresi fa il Balaso con due difese mostruose e l’Allianz sprinta sul 15-10. Se le azioni sono lunghe sono dei padroni di casa, emblematico lo scambio che vede Porro difendere la pipe di Zaytsev, quindi 23-17 di Patry. Mergarejo firma il set ball e poi il 2-1.

Quarto set. Nikolov si rivede ed è freddo su palle chiave che tengono Civitanova a +2. Milano si mangia più volte la chance del pari e l’ex Chinenyeze ringrazia col 19-16. Il nastro aiuta Patry al servizio per il 21-20, poi il videocheck annulla il possibile e rischioso 21 pari. Gli sbagli di Patry in attacco e Mergarejo al servizio impattano di nuovo.

Quinto set. Errori sanguinosi di Zaytsev e Nikolov regalano il 5-2, poi murone di Piano su Zaytsev per un 8-3 che puzza di ko. Fioccano i muri (4), gara2 è andata. Ishikawa schiaccia il 14 e un altro block, di Loser su Nikolov, fanno festeggiare i cinquemila.