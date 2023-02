Misin: "Adesso è un’altra Maceratese Per gli avversari sarà dura affrontarci"

"La classifica non ci rappresenta e dobbiamo continuare con questo tipo di prestazioni". Alex Misin, centrocampista della Maceratese che ha iniziato la stagione a Montegiorgio, guarda avanti e ha in sé tanta voglia di cambiare le cose. "Ora – spiega – c’è da guardare in faccia la realtà e quindi occorre allontanarsi al più presto dalla zona playout". Il neo biancorosso ha ricavato una bella impressione sulla squadra. "Siamo una buona formazione, però commenta – ci sono stati evidentemente dei problemi nella prima parte se ci troviamo in questa posizione in classifica. In queste gare ho visto una Maceratese che può fare bene con tutti". Domenica i biancorossi giocheranno sul campo della capolista Atletico Ascoli. "È un’ottima squadra così come l’Osimana, ma nella gara di domenica sembrava che noi fossimo secondi o terzi. C’è solo da continuare con queste prestazioni e oltretutto siamo destinati a crescere. Ci vuole infatti tempo per trovare la giusta alchimia in una formazione rinnovata, il tempo è necessario per conoscersi, per capire i punti di forza e quelli di debolezza su cui lavorare". La regola degli under e la ricca concorrenza fanno sì che anche qualche big parta inizialmente dalla panchina. "È naturale – spiega Misin – che uno ci tenga a giocare, per quanto mi riguarda devo dare sempre il massimo in settimana e quando sono chiamato in causa per essere d’aiuto alla squadra. Al primo posto viene la Maceratese, prima dei singoli componenti della rosa". Misin, che vanta esperienze in D e C, guarda al campionato. "È un torneo equilibrato e c’è da andare in campo per vincerle tutte perché abbiamo grosse potenzialità per quanto visto in queste quattro gare. Non dovremo ovviamente sottovalutare nessuno, ma fare presente agli altri che la Maceratese è una bella realtà e per gli avversari sarà dura affrontarci".