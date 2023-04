Mister Bacci amaro: "Quante chance buttate"

Amareggiato ma non abbattuto Roberto Bacci in conferenza stampa post gara dopo il ko con il Matese: "L’amaro in bocca lo lasciano le tante occasioni e il dispiacere è perché la gara l’avevamo in mano. I ragazzi hanno espresso un buono gioco, ma purtroppo ci manca il gol. Nell’attimo finale, nella palla determinante che ti può permettere di realizzare abbiamo frenesia, facciamo la scelta sbagliata e mostriamo poca lucidità. In fase offensiva purtroppo siamo poco lucidi e in questa categoria, ogni piccola disattenzione la paghi. La squadra è ancora viva, ci siamo ancora, la classifica ci permette di avere ancora possibilità e finché c’è la pur minima possibilità si lotta sempre. Chiaro che certe situazioni non vanno sciupate".