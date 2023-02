Mister Bolzan: "Non si doveva giocare la gara"

Nel pantano dello stadio "La Croce" non si è risparmiato il Vadichienti Ponte, che nel derby contro la Sangiustese è riuscito a strappare un punto, utile per muovere la classifica ma anche sotto l’aspetto dell’umore, considerando i tanti impegni ravvicinati, tra campionato e coppa Italia, che nell’ultimo periodo stanno richiedendo tanta energia e abnegazione agli uomini di mister Dario Bolzan. "Secondo me non si doveva giocare una partita di calcio in un campo in quelle condizioni – ha affermato il tecnico argentino –. Detto questo, voglio fare un plauso ai miei ragazzi, perché per noi è stata la quinta partita nel giro di quattordici giorni e anche la terza in sette. Pertanto, penso che nel caso il manto fosse stato un po’ migliore, se c’era una squadra che avrebbe avuto la possibilità di vincere la gara, era la nostra, o per lo meno io l’ho vista così – ha sottolineato –. Nonostante tutto abbiamo cercato di giocare tra le linee e tutti i giocatori sono stati molti bravi, peccato, perché in quel campo, più di questo non si poteva fare". Il pareggio cambia poco in termini di graduatoria con la zona playoff distante ancora di tre lunghezze però salgono a quattro di fila le gare senza subire sconfitte. Tutto sommato quindi un buon momento considerando che uno degli obiettivi era riacquisire lo smalto del girone di andata, dove la vetta era ad un passo, prima che arrivasse un "gennaio nero", caratterizzato da solo gare perse, un’antifona che ora sembra decisamente cambiata: "Siamo in una fase di crescita – ha chiosato Bolzan –. Dobbiamo andare avanti così".

Diego Pierluigi