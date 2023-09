Mister Canzi: "Occasioni Perse a Pontedera, un Vero Peccato"

Post partita con il mister Locali Canzi: "Abbiamo iniziato la partita con 7 under e qualche errore era inevitabile. Sono comunque soddisfatto della prestazione della mia squadra: contro il Cesena era molto arrabbiato, oggi abbiamo dato il tutto per tutto ed il risultato ci può stare. La Recanatese è una squadra difficile da affrontare, un po’ come la nostra: erano molto aggressivi per cui mi tengo il punto. Forse dovevamo giocare qualche palla lunga in più ma il match l’abbiamo interpretato come dovevano interpretarlo. Certo restano i rimpianti per le occasioni fallite e ci sono gli errori arbitrali, sul gol di Carpani c’era fallo e sulla rete annullata per offside Nicastro. Detto questo non toccherò più l’argomento dei direttori di gara" Pagliari accoglie il 2-2 con soddisfazione: "Abbiamo saputo soffrire nella ripresa, forse ci siamo abbassati un po’ troppo. Pareggio giusto: prima frazione abbiamo reagito bene allo svantaggio poi meglio il Pontedera, siamo stati un po’ schiacciati rischiando di prendere il terzo però il risultato è equo. Peccato per quel paio di infortuni a Melchiorri e Gomez di cui dobbiamo valutare l’entità. Sono distorsioni ma chiaramente non si risolvono nel giro di 2 giorni, vedremo comunque in vista della Juve Next Gen: saremo in 11 comunque come loro". Bellissima risposta dopo il vantaggio dei locali: "È un segnale di grande carattere". L’imbattibilità esterna resiste con l’ultimo ko che risale al Dicembre 2022: "Non diciamo nulla ma soltanto che in 2 partite a Fermo e qui in Toscana abbiamo fatto 4 punti ed era una cosa molto complessa". Il centrocampista Perretta: "Gli arbitri commettono gli errori come li commettiamo noi: il gol di Nicastro c’era e lo avete visto tutti. Ci dispiace perché volevamo la vittoria ma di punto in punto si costruisce un campionato con queste prestazioni".

