Mister Clementi: "Ottima gara nonostante le assenze". Meggiorin: "Ci dissociamo dalle ingiurie contro gli ospiti"

"Nel primo tempo ho visto un’ottima Vigor - dice il tecnico Clementi -. Nella ripresa ci siamo abbassati, ma lo spirito di sacrificio è stato ammirevole. Non dimentichiamo che la Vigor ogni domenica deve fare i conti con tante, troppe assenze". Deluso per l’atteggiamento dei suoi invece mister Riolfo: "Il gol di Kerjota ci ha condannati, un gol meraviglioso. Non mi è piaciuto l’atteggiamento nel primo tempo, potevamo fare di più". L’ ad della Vigor Luca Meggiorin interviene per condannare alcuni episodi nel post partita: "Nessuna ingiuria nei confronti degli avversari può essere accettata. Il Bianchelli non è solito ospitare questi episodi, la società prende le distanze e condanna fermamente ogni forma di offesa".