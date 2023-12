Mister Giandomenico vuole iniziare bene

Ci sarà Luigi Giandomenico sulla panchina della Sangiustese VP nel match casalingo delle 14.30 contro il Montegiorgio. Ieri la società rossoblù ha ufficializzato l’arrivo del mister, fino a pochi giorni fa alla Primavera della Fermana. Per lui si tratta di un ritorno perché dal 2018 al 2021 ha allenato il Valdichienti Ponte, che ora ha assunto il nome di Sangiustese Vp. Ma adesso c’è da pensare alla partita che mette in palio punti pesanti: la Sangiustese VP è in fondo alla classifica assieme ad Azzurra Colli e Monturano, due gradini sopra c’è il Montegiorgio. "Oggi - dice il neo tecnico dei rossoblù - affronteremo una buonissima squadra, guidata da un allenatore preparato e che conosco bene. Non sarà una partita semplice visto che anche loro hanno grandi motivazioni e vogliono tirarsi fuori dalle zone basse della classifica. È uno scontro diretto dove ci giochiamo parecchio entrambi". Positive le prime impressioni ricavate da Giandomenico. "Ho visto tanta disponibilità da parte dei ragazzi, sono fiducioso".