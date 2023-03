Mister Pagliari: "Gruppo straordinario, un motivo d’orgoglio"

Esulta mister Giovanni Pagliari. Non solo per i punti decisivi in chiave salvezza, con l’obiettivo che si avvicina sempre di più. Ma anche per la prestazione che i suoi ragazzi hanno offerto al Romeo Neri, contro un avversario che attualmente si trova dentro ai playoff: "Penso che la squadra abbia fatto una partita importante. Venivamo da una sconfitta con il Gubbio (martedì, 0-2 in casa), ma questo è un gruppo straordinario: ogni volta che siamo caduti ci siamo rialzati subito, devo dire bravi a loro". Una delle chiavi del match, a detta del tecnico leopardiano, è stata l’aggressività, una di quelle componenti che sta contraddistinguendo la Recanatese in questa prima stagione in serie C. A quota 39 punti, con cinque gare ancora da disputare, il gioco della classifica dice che sono più vicini i playoff dei playout, rispettivamente meno quattro e più sei. Ma Pagliari un simile ragionamento non lo accetta. "Non scherziamo. Se uno mi diceva a cinque gare dalla fine avete 39 punti avrei firmato col sangue. Noi dobbiamo pensare a salvarci, non possiamo dire il prima possibile. Ora abbiamo in casa l’Aquila Montevarchi, che potrebbe essere l’ultima spiaggia per loro (ieri sconfitti 1-2 nello scontro diretto contro l’Imolese, ndr). Dobbiamo provare a salvarci che è più dello scudetto dell’anno scorso. Oggi vedere molti di questi ragazzi giocare su un campo difficile come quello di Rimini con quella personalità è motivo di orgoglio per me e per la società, per tutti". In campo, tra esperienza e giovani, anche il giocatore classe 2004 Guidobaldi, che ha colpito un palo, sfiorando il suo primo gol nei professionisti. Poi, al triplice fischio, tutta la squadra è andata a festeggiare sotto il settore ospiti dove c’erano una quarantina di tifosi giunti da Recanati perché credevano nell’impresa. Un blitz riuscito che ora prepara la squadra all’ultimo mese – almeno si spera – di campionato. Se il bottino fuori casa è ottimo (25 punti su 39), l’imperativo è migliorare il rendimento al Tubaldi, dove tra una settimana, alle 14.30, arriva il Montevarchi. Prima di Reggiana, Olbia, Virtus Entella e Ancona. Obiettivo chiudere il prima possibile la pratica salvezza.