Mister Santoni esulta: "Raggiunto l’obiettivo"

"La salvezza è l’aspetto più importante della vittoria sulla Palmense". Giuseppe Santoni, allenatore del Potenza Picena, sottolinea il peso del successo. "E poi – aggiunge – è finalmente arrivata dopo averla inseguita da tempo". Infatti il precedente successo del Potenza Picena risale a fine febbraio quando la squadra è tornata con i 3 punti dal derby in casa del Trodica. Poi la formazione ha accusato qualche passo falso che ha rallentato il cammino, ma ultimamente il Potenza Picena ha fatto vedere di essere tornata la stessa squadra di qualche tempo fa. "I ragazzi hanno offerto una buona prestazione per una vittoria arrivata al momento giusto". E adesso si guarda alle ultime due gare: la prossima a Grottammare e infine quella casalinga contro il Castel di Lama. "Ora concentriamoci su questi impegni per chiudere nel migliore dei modi la stagione e arrivare più in alto possibile".