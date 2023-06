Mister Scorsini è già al lavoro per il "suo" Fano Primo obiettivo: valorizzare i giovani del vivaio

Marco Scorsini, destinato a diventare dal primo luglio ufficialmente l’allenatore dell’Alma Juventus Fano (perché contrattualmente è ancora legato all’Avezzano), è già stato in città nei giorni scorsi per una prima presa visione delle attrezzature e degli impianti sportivi che avrà a disposizione per il prossimo campionato. Una perlustrazione che, stando a voci di corridoio, dovrebbe aver soddisfatto il tecnico viterbese. Insieme al vicepresidente Franco Pantaleoni, il nuovo allenatore dei granata ha poi compiuto un sopralluogo a Frontone, località dell’Appennino pesarese dove l’Alma effettuerà il ritiro nelle prime due settimane di agosto. Anzi, è probabile che mister Scorsini voglia partire qualche giorno prima per effettuare uno "screening", una preselezione cioè, di tutti i giovani under di proprietà della società granata per individuare quei ragazzi che poi dovranno essere aggregati al gruppo. Dal vivaio della Juniores e dell’Accademia Granata, nonché da quei giocatori che nel campionato appena concluso sono stati mandati a farsi le ossa in Eccellenza, è probabile che Scorsini possa individuare qualche elemento in grado di partire per il ritiro con la prima squadra.

Un’operazione questa che potrà senza dubbio facilitare pure il lavoro del direttore sportivo in pectore Raffaele Corsale già immerso nel calciomercato alla ricerca anche di giovani under e che non dovrebbe contrastare con la categoria che il Fano sarà chiamato a fare nel momento in cui si verrà a sapere se si verrà ripescati in Serie C oppure no. I giovani servono sia in Lega Pro che in Serie D, per cui se provengono da Fano e dal territorio tanto meglio. Lo ha ribadito lo stesso presidente Mario Russo nel suo ultimo intervento quando a proposito di futura programmazione ha detto che sarà improntata sugli obiettivi precedenti, "insistendo dunque in particolare sulla valorizzazione dei giovani del nostro vivaio o comunque espressione del territorio".

E di giovani in gamba che hanno già fatto le loro esperienze ce ne sono come Andrea Tommasino, Bartolomeo Riggioni, Alessandro Mancini, Giacomo Brunetti, Emilio Roberti, Dedjon Malshi, tutti classe 2004 o 2005 che potrebbero entrare a far parte in pianta stabile del Fano nella prossima stagione.

Spetterà ovviamente a mister Scorsini fare le scelte tecniche sulla base di quello che la società gli metterà a disposizione anche per quanto riguarda i calciatori over. Fino ad oggi si sono registrate solo partenze (Capezzani, Niang, Schiaroli, Nappo, Nappello), ma si può ragionevolmente pensare che la società abbia individuato e vogliamo anche sperare bloccato altri giocatori e che solo per ragioni di categoria (Lega Pro o Serie D?) e burocratiche non sono stati annunciati.

Silvano Clappis