Mister Zannini amaro: "Siamo stati ingenui"

Il Tolentino sembra aver mollato la presa e con l’Avezzano crolla per 3-0, ritrovandosi a un passo dalla retrocessione. A fine partita mister Zannini non nasconde rabbia ed amarezza, sfogandosi in sala stampa: "Abbiamo perso meritatamente. I nostri avversari hanno giocato meglio. Sapevamo di dover fare attenzione a Dos Santos e Cissè, invece hanno fatto quello che volevano. Siamo stati ingenui, ma non voglio vedere musi lunghi nel mio spogliatoio perché poi diventa ancora più difficile riuscire ad allenarsi con l’intensità giusta". Il mister del Tolentino poi aggiunge: "La responsabilità della sconfitta è mia, ma non voglio vedere nessuno che molla. Dobbiamo provare fino alla fine la rincorsa ai playout".