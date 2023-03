Molte assenze contro la Futura

È un Trodica ferito dalla sconfitta nel derby e pure in emergenza quello che oggi alle 15 scende in campo sul sintetico di Capodarco contro la Futura96. L’allenatore Busilacchi giunge al match privo di Frinconi, Tartabini, Perfetti già indisponibili domenica, ma a questi si è aggiunto Cartechini che ha accusato di nuovo noie muscolari. Non solo, Berrettoni e Cingolani hanno lavorato a parte in settimana e Pantone ha qualche linea di febbre….Insomma non il modo migliore per ripartire dopo lo 0-1 con Potenza Picena, defezioni che rischiano di togliere il vantaggio della maggiore qualità. Sì perché la Futura è ultima con una gara da recuperare assieme al Grottammare con 17 punti, la metà dei biancocelesti. E, come se non bastasse, non vince dal 12 novembre, quasi un girone fa. Il pericolo dunque è legato principalmente alle motivazioni da ultima spiaggia dei fermani. Una formazione atipica per i bassifondi perché subisce tante reti ma ne segna anche parecchie, con Pistelli arrivato a 9 centri. Nell’ultimo turno ha riposato.

Andrea Scoppa