Monaco commenta il secondo posto: "Siamo una squadra affamata di vittorie"

"Il pareggio ha fotografato quanto si è visto in campo". Michelangelo Monaco, difensore del Montefano, commenta il risultato colto a Castelfidardo. Il Montefano è al secondo posto ed è stato raggiunto dall’Osimana. "Siamo partiti con l’obiettivo della salvezza, ci troviamo alle spalle della capolista grazie al lavoro e alla giusta mentalità, ciò che abbiamo è stato ottenuto con merito". Adesso c’è da prepararsi per la gara casalinga con la Forsempronese, che all’andata si è assicurata i 3 punti. C’è quindi la volontà di tenere un buon passo, di continuare a sfruttare il fattore casalingo e magari di rifarsi dopo il ko dell’andata: non mancano quindi le motivazioni. "Siamo una squadra che ha segnato tanti gol (27) mentre i pesaresi possono contare su una difesa bunker (8). Noi vogliamo ripeterci in casa dove abbiamo fatto bene". Il Montefano è andato in gol con 13-14 giocatori. "Ciò significa che su ogni episodio ci crediamo fino in fondo e siamo mossi da una incredibile fame di vittoria, che ci è stata iniettata dall’allenatore Mariani, e sta dando i suoi frutti". Anche a Castelfidardo i giocatori del Montefano hanno contato sull’incitamento dei tifosi. "Non ci lasciano mai soli in ogni campo. Ogni volta il tecnico ci ricorda che giochiamo per chi viene a vederci. Il pubblico è il nostro giocatore in più e fa la differenza".