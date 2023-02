Mondiale per club, si giocherà in India

Volleyball World e Fivb hanno reso noto che le prossime due edizioni del Mondiale per club al maschile si svolgeranno in India. Non più il Brasile dunque dove la Lube era diventato team campione iridato nel 2019 e aveva perso la finale 2021, sempre sfidando i padroni di casa del Sada Cruzeiro. Questo trasferimento, si potrebbe dire, è un bene ricordando le condizioni del palazzetto di Betim e il poco pubblico presente. Ora in India bisognerà capire quale sarà la città ospitante e ovviamente quali gli impianti. Comunque nelle intenzioni degli organizzatori la manifestazione dovrebbe tornare ad essere "iridata" e con i veri club top dopo due edizioni senza i campioni d’Europa dello Zaksa. Ovviamente i vincitori della RuPay Prime Volleyball League nel 2023 e 2024, cioè i campioni d’India, rappresenteranno il Paese ospitante e la kermesse si terrà tra il 6 e il 10 dicembre 2023.