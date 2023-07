Mondiali getto del peso, gioia immensa per la fuoriclasse dell’Anthropos Civitanova. Legnante nella leggenda: a Parigi ancora oro

CIVITANOVA

Assunta Legnante, la sempiterna. L’oro di ieri ai Mondiali di Parigi nel getto del peso, la specialità di cui lei è assurta a leggenda vivente, è stato vissuto come una liberazione dalla 45enne fuoriclasse dell’Anthropos Civitanova. Messo definitivamente alle spalle l’annus horribilis 2021 (solo argenti alle Paralimpiadi di Tokyo nel peso e nel disco) e smaltita la delusione per il bronzo di giovedì nel disco, la Legnante (nella foto) è tornata dominante nella palla di ferro. L’antagonista designata, la campionessa paralimpica uzbeka Safiya Burkhanova, è stata schiantata dalla nostra wonder woman fin dal primo lancio: un 14,92 che aveva tutta l’aria (e così è stato, in effetti) di una pietra sepolcrale sulle velleità dell’asiatica. Ieri Assunta aveva voglia di spaccare il mondo e non s’è accontentata di vivacchiare su quella misura. Al contrario ha provato a demolirla, riuscendovi con altre due spallate (prima fino a 15,25 e poi ancora oltre, a 15,55) che hanno dato alla vittoria i connotati del trionfo. L’uzbeka è finita distanziata di quasi 2 metri, nonostante il crescendo finale. E il resto della concorrenza? Lontana anni luce. E sì che (non lo si dimentichi mai) la Legnante gareggia in condizioni di inferiorità: lei cieca al cospetto di rivali quasi tutte ipovedenti. Per "Cannoncino" quello di ieri è stato il quinto successo mondiale di fila nel peso. E complessivamente fanno 6 ori iridati, comprendendo nel computo l’acuto del 2019 nel disco. Le sue dichiarazioni a fine gara: "Sono contenta di essere tornata a certe misure. Continuerò a gareggiare fino a quando riuscirò ad andare in pedana con le mie gambe". E ha ringraziato il suo tecnico e guida Roberto Minnetti. Oggi tocca al compagno di squadra Ndiaga Dieng nei 1500 metri.

Mario Pacetti