Mongiello dopo il ko col Castelfidardo "Si tratta di una sconfitta pesante"

"È una sconfitta più che pesante, perché potevamo vincere e prendere slancio nella rincorsa salvezza, sarebbe stato un gran vantaggio a livello mentale". Il capitano Carlo Mongiello non cerca alibi che potrebbero anche esserci (stanchezza per le 3 partite di fila, la sua traversa sullo 0-0 e il fattore campo inesistente), per lui il 1-2 con il Castelfidardo non doveva accadere. Il primo stop con Mazzaferro ha fatto male, perché contro una rivale diretta che ha messo la freccia e dopo il blitz di Urbino che sembrava aver sistemato le cose. "Loro – continua – hanno giocato un po’ meglio di noi, siamo stati poco brillanti e non capisco perché. So il valore della nostra rosa, non scambierei mezzo giocatore con uno dei loro, però abbiamo prodotto meno dei giovani fidardensi". Come la domenica precedente altre 2 reti prese su azione da fermo, in questo caso due corner (sul secondo Zoldi doveva uscire visto che la sfera è ricaduta praticamente sulla linea ndc): perché? "Siamo disattenti e invece i campionati spesso si vincono o si perdono sui calci piazzati". Un ko che ha cancellato la sua terza rete su tre uscite: almeno per lei è il miglior momento stagionale? "Sì, io sto bene e riesco a trovare la via del gol ma baratterei una rete in meno per punti in più".

Andrea Scoppa