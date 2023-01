Monserrat manda il Grottammare al tappeto Per il Trodica è il primo colpo esterno del torneo

TRODICA

2

: Palanca, Paolucci (25’st Todisco), Franchi, Carrieri, Carboni, Gibbs, Morelli, Traini (35’st Ferrari), Massi (18’st Pelliccetti), De Panicis (41’st Carfagna S.), Cameli (15’ Pomili). Allenatore Mariani.

TRODICA: Fatone, Ciccale, Berrettoni, Tartabini, Monserrat, Perfetti, Frinconi, Moriconi, Cingolani, Zandri, Ciccarelli. Allenatore Busilacchi.

Arbitro: Ciccioli di Fermo.

Reti: 23’pt e 36’pt Monserrat.

Note: espulso al 39’st Ferrari.

La seconda parte del campionato inizia nel migliore dei modi per il Trodica, che torna al successo e lo fa espugnando Grottammare. Mastica ancora amaro la squadra di casa, costretta a restare all’ultimo posto in classifica, neanche il cambio di allenatore ha aiutato gli adriatici.

Match winner di giornata è stato un bomber per caso come il difensore Monserrat, autore della doppietta vincente per il Trodica. Su un campo ai limiti della praticabilità, il Trodica passa in vantaggio al 23’ proprio con una rete del difensore argentino, nonostante le proteste locali per un fallo di Cingolani su Carboni ad inizio azione. Sul finire di tempo, Monserrat raddoppia su calcio d’angolo.

Nella ripresa il Grottammare deve spingere per recuperare, ma l’impresa diventa ancora più difficile quando Ferrari viene espulso, lasciando i suoi in dieci. Il Trodica allora amministra e porta a casa la vittoria. Tre punti che permettono ai trodicensi di ritrovare il quinto posto, agganciando l’Atletico Centobuchi.