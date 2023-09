Montecalvo-Lunano: scintille tra Scotti e Fabbri a Sant'Angelo in Vado

3

: Scotti, Polidori, Berti, Pedini, Nanni, Fontanesi, Di Addario, Persici, Mema (35’ st Del Grande), Boschetti, Saltarelli (42’ st Sinjari). All. Scotti.

LUNANO: Gallinetta, Bosoi, Liera, Micheli, Mazzoli, Calabresi, Pagliardini, Galletti (15’ st Portogallo), Baldelli, Mancini (15’ st Zazzeroni), Gianotti (37’ st Schiaratura). All. Fabbri.

Arbitro: Cerpolini di Macerata.

Reti: 15’ pt Di Addario, 16’ pt Bosoi, 20’ pt Galletti, 35’ pt Boschetti, 32’ st Polidori, 35’ st Pagliardini su rigore.

Finisce 3-3 davanti ad un numeroso pubblico felice di assistere ad una gara davvero emozionante e ricca di gol. Apre le marcature al 15’ la squadra di casa con Di Addario, ma il Lunano nel giro di appena 4 minuti ribalta il risultato prima pareggiando con Bosoi e poi il momentaneo vantaggio grazie a Galletti. Reazione del Montecalvo che con Boschetti riporta il risultato in parità. Nella ripresa il Lunano insiste, occasione al 18’ per Gianotti, ma Scotti compie il miracolo deviando in angolo. Poi al 32’ va ancora in vantaggio il Montecalvo con una conclusione di Polidori leggermente deviata sa un difensore. Immediato il pareggio degli ospiti che beneficiano di un dubbio calcio di rigore trasformato da Pagliardini.

Marcello Ugoccioni