Montecalvo mette la sesta. Chiaravalle, colpo sfiorato

VADESE: Del Gallo A., Fraternali (42’ st Lani), Vlavonou, Giuliano, Maciaroni, Zaaraui, Del Gallo (40’ st Gaggi), Ndyaie, Arcangeletti (30’ st Ugolini), Rosetti, Rocco. All. Bruscia

AVIS MONTECALVO: Scotti, Polidori, Obati (32’ st Sinjari), Pedini, Nanni, Fontanesi, Di Addario, Persili, Mema, Boschetti (46’ st Mele), Saltarelli (20’ st Cereti). All. Scotti

Arbitro: Cittadini di Macerata.

Rete: 35’ st Boschetti.

Note – Espulso al 25’ st Rocco

Montecalvo bello e impossibile, vince al Ceccarini, resta solitario in vetta alla classifica grazie al sesto successo di fila. La Vadese ha giocato una discreta partita ma l’inferiorità numerica e una distrazione difensiva la condannano. Al via locali subito in evidenza con Ndyaie e Del Gallo. Alla mezz’ora reazione ospite, Nanni su punizione e Polidori in velocità tra la difesa locale seminano panico, ma Del Gallo non corre pericoli. Ripresa con la Vadese che rientra in campo con un altro piglio, accorcia il baricentro e attacca ma non finalizza la manovra davanti all’attento Scotti. All’80’ su un ribaltamento di fronte il Montecalvo trova il vantaggio, Di Addario serve Boschetti che va via in velocità e si presenta davanti a Del Gallo che non può fare nulla. Inutile l’assalto finale della Vadese.

Leonardo Lattanzi