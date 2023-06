Montecassiano in Prima categoria con i gol di Giubilei e Streccioni

Montecassiano

MONTECASSIANO: Laconi, Lelio (49’ st Dario), Stura, Ortenzi, Flamini, Omar Pigliacampo, Chiaraberta, Vitali (20’ st Cerolini), Fiecconi (46’ st Domizioli), Formicola (13’ st Streccioni), Giubilei (27’ st Azzarone). A disp.: Marinsalta, Brancozzi, Pirro, Vecchi. All. Enrico Carinelli.

CASTORANESE: Ciccanti, Maurizio, Speca (38’ st Curri), Ficcadenti (22’ st Moreno), Poletti, Pedicelli, Neri, Gueye, Baiocchi, Pignoloni, Nardinocchi (21’ st Diop). A disp.: Corradetti, Catalini, Lucidi, Funari, Spurio. All. Gabriele Cori.

Arbitro: Malascorta di Jesi.

Reti: 16’ st Giubilei, 40’ st Streccioni.

Note: ammoniti Pignoloni, Chiaraberta, Giubilei, Lelio. Angoli: 4-4. Tempi di recupero: 1’+5’.

I sigilli di Giubilei e Streccioni regalano la promozione in Prima categoria al Montecassiano. Al nuovo comunale di Porto San Giorgio, davati ad oltre 300 persone, con tanto di tifoserie organizzate, le due squadre si danno battaglia. Parte bene il Montecassiano con Fiecconi e Giubilei, risponde Neri per il Castorano. Il Montecassiano insiste ma Ciccanti risponde presente, mentre i piceni si rendono pericolosi con Pignoloni. Alla mezzora tre occasioni di fila per il Montecassiano, l’ultima con un tiro alto di Lelio, la risposta di Speca scheggia il palo esterno. La gara si sblocca al 16’ grazie a Luca Giubilei che mette in rete un ottimo assist di Fiecconi. Sulle ali dell’entusiasmo alla mezzora Montecassiano vicino al raddoppio, ma il tiro di Fiecconi è largo. Al 40’ la rete che sigilla la gara grazie a Streccioni che di testa mette in rete un invito di Cerolini.