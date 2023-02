"Montefano, a Macerata una grande gara Peccato per quella rete in zona Cesarini"

"Abbiamo disputato una grandissima partita giocando a viso aperto come nessuno aveva fatto a Macerata nel girone di ritorno". Nico Mariani, tecnico del Montefano, parla del pareggio all’Helvia Recina con i biancorossi che hanno raggiunto i viola nel finale. "È l’ennesima ottima prestazione di un gruppo che ha fatto passare in secondo piano alcune assenze. Dispiace avere preso gol in zona Cesarini, con quei tre punti saremmo stati più vicini alla vetta. È evidente che non siamo ancora così maturi e che c’è da lavorare". Il tecnico, dopo l’ultima gara interna, si era fermato a parlare con i tifosi dopo il pareggio con l’Atletico Gallo in cui Palmucci aveva sbagliato il rigore. "Avevo pronosticato che avremmo vinto con gol di Palmucci. Su un campo non facile abbiamo interpretato molto bene la gara preparata nei dettagli". Ora si avvicina un periodo decisivo. "Marzo – dice Mariani – è un mese fondamentale per il campionato. Le prossime quattro gare ci diranno dove potremmo arrivare. Siamo tornati da Macerata con la consapevolezza di essere una squadra con le carte in regola per giocarsela contro tutti. Alla fine tireremo le somme e vedremo dove siamo arrivati". A marzo il Montefano affronterà in casa Sangiustese e Atletico Ascoli, invece fuori dovrà vedersela con Osimana e Fabriano Cerreto.