"Montefano attrezzata. Urbino, bel mercato" "Tolentino vivace, Val di Chienti migliorabile"

A commentare la prossima stagione della massima competizione regionale dilettanti, che in questi giorni ha partorito il calendario, è Simone Pazzaglia allenatore di lungo corso.

"L’ Eccellenza – sottolinea Pazzaglia passando in rassegna le varie compagini – torna a 16 squadre con società blasonate retrocesse dalla D e altrettante salite dalla Promozione. Il Tolentino è una società che si è mossa molto sul mercato. Ha inserito giocatori come Lanza e Bracciatelli che è un giocatore di qualità. La Civitanovese è neopromossa ma abituata a fare questi campionati, ha preso un buon attaccante come Spagna e un giocatore come Tizi che mi piace molto anche se sfortunato per gli infortuni avuti. La Maceratese si è mossa in anticipo, ha cambiato tecnico e ha inserito due giocatori di esperienza entrambi ex Porto d’Ascoli Sensi e Napolano. Il Val di Chienti gli ultimi anni ha sempre avuto un’ottima squadra e a mio parere avrebbe potuto fare qualcosa in più. Ha in Andrea Omiccioli uno dei migliori giocatori del campionato. Il Montefano ha pescato diversi giocatori in categorie inferiori ma che hanno grandi motivazioni e buone qualità, questi avranno un rendimento migliore rispetto a tanti giocatori blasonati, operano bene, fanno acquisti mirati, hanno un bravo allenatore e saranno una squadra difficile da affrontare". "Il Chiesanuova – continua Pazzaglia – ha preso un allenatore esperto come Mobili, allenatore contro il quale ho fatto tante battaglie sportive (finale play off 2011 Vis Pesaro -Tolentino) ma che ho sempre rispettato come persona. Le sue squadre magari non sono belle da vedere ma sempre pratiche e ciniche. L’Osimana invece passa da Mobili a Senigagliesi, due allenatori completamente diversi per stile di gioco. Hanno preso il capocannoniere dello scorso campionato Tittarelli e vorranno migliorare la posizione di classifica. Per quanto riguarda le squadre della nostra provincia il Montecchio-Gallo ha i mezzi per fare un campionato importante anche in Eccellenza, così come l’Urbino che è una squadra oramai amalgamata e ha inserito giocatori come Cusimano, Alberto Rivi, Bellucci e il giovane ex Fermignano Garota che mi ha fatto una buona impressione".

"L’ Urbania è tornata nel campionato che le compete, ha cambiato completamente strategia con l’ingresso di nuovi dirigenti, prima improntata sui giovani e su giocatori del posto, ora invece sono arrivati diversi calciatori da fuori che sono di spessore per la categoria. La Jesina ha un po’ ridimensionato ma allo stesso tempo è una piazza esigente, vedremo che tipo di campionato farà. Per l’Azzurra Colli non sarà facile ripetere il campionato scorso, Castelfidardo Montegiorgio e Montegranaro sono al momento delle incognite". Amedeo Pisciolini