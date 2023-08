Montefano avanti regolare: Corridonia decisiva con Stampella

0

: Piergiacomi (Mazzocca), Marinelli (Vitali), Mariani (Garbuglia), Cesca, Del Moro, Bigoni (Luciani), Piccinini (Zazzetti), Borioni (Romagnoli), Ogievba (Bedetta), Ruzzier, Galdenzi. All.: Fondati.

MONTEFANO: David (Bentivogli), Morazzini (Calamita), De Luca (Marasca), Alla (Toro), Monaco (Pjetri), Postacchini (Valler), Guzzini (Camilloni), Sindic (Di Matteo), Papa (Latini), Palmucci, Bonacci (Stampella). All.: Mariani.

Rete: 37’ st Stampella.

Partita giocata a buoni ritmi, nonostante la temperatura proibitiva di questo caldo fine agosto. Il Montefano è sicuramente più avanti nella preparazione rispetto alla squadra di Fondati in quanto quella odierna rappresentava il quarto impegno stagionale dopo aver incontrato Fermana, Potenza Picena e Moie Vallesina, mentre costituiva il secondo test per il Corridonia che mercoledì aveva pareggiato 1-1 contro l’Osimostazione. In quella occasione per i locali aveva segnato Ruzzier. Il Corridonia ha contenuto abbastanza agevolmernte le iniziative del Montefano, nonostante la differenza di categoria esistente tra le due compagini. Solo nelle battute finali è arrivato il vantaggio dei viola ad opera di Stampella, che ha deviato da pochi passi in rete eludendo l’uscita del portiere di casa Mazzocca. L’allenatore ospite Mariani, benché soddisfatto della prestazione della squadra, ha precisato che è ancora lunga la strada per portare la sua formazione nella migliore condizione per il campionato. Fondati, dal canto suo, ha precisato di avere avuto delle risposte positive, anche sul piano dell’impegno. È convinto di essere sulla strada giusta per poter competere in modo soddisfacente negli impegni ufficiali che ormai sono alle porte e nei quali il Corridonia è desideroso di fare bene. Queste prime indicazioni servono, appunto, per apportare in tempo gli eventuali rimedi e per perfezionare i meccanismi tra i reparti.

Quintino Pieroni