"Montefano, che sorpresa. Spero si salvi la Sangiustese"

"Il Montefano è stata la formazione che mi ha impressionato di più come gioco e compattezza". È quanto dice Alessandro Cossu, ex dg del Porto Sant’Elpidio che in passato ha lavorato pure a Monte San Giusto e a Macerata. "È la rivelazione – aggiunge – non tanto per la classifica ma come squadra". Mancano due turni alla fine di un campionato dove niente è stato deciso. "Mai come quest’anno può esserci un finale fantastico". E allora, chi andrà in D? "Se lo meriterebbe l’Atletico Ascoli essendo stato più a lungo in testa, se lo meriterebbe pure il Fossombrone per come sta portando avanti un progetto in cui anno dopo anno migliora la squadra senza spendere cifre folli". Non sono mancate le delusioni. "La Jesina, solo la matematica le lascia qualche chance mentre la logica mette in evidenza che davanti ha troppe squadre a cui basta poco per i playoff. Fino a fine andata è stata una delusione la Maceratese che adesso si è ripresa, che ora ha una squadra e non solo dei giocatori". E la Sangiustese? "Non ho mai pensato che potesse centrare i playoff, sta disputando il torneo in linea con l’organico, mi auguro che non si immischi in situazioni complicate". A uno splendido girone di andata è seguita per il Valdichienti Ponte una seconda parte di stagione in salita. "Ha accusato le fatiche di Coppa non avendo a livello numerico una rosa sufficiente per due manifestazioni, poi ha avuto degli infortuni e non ha potuto contare su un elemento come Minella, non uno qualsiasi". Al Chiesanuova basta poco per mettersi in salvo, considerando che ha 12 punti di vantaggio sul Marina. "Il Chiesanuova ha individualità importanti e, arrivati a questo punto, sarebbe un peccato non salvarsi".