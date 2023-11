Montefano con spirito garibaldino, l’Urbino recupera ma si ferma sul pari

Urbino

2

Montefano

2

(4-3-3): Petrucci 7; Bellucci 6,5, Tamagnini 7, Pierpaoli 6,5 (19’ st Boccioletti 7), Giunchetti 6,5; Magnani 7, Cusimano 8, Dalla Bona 6,5; Sergiacomo 7, Sartori 7, Montesi 7,5. All. Ceccarini 7.

MONTEFANO (3-5-2): David 8,5; Calamita 6, Postacchini 6, De Luca E. 5,5 (11’ st Camilloni 5,5); Monaco 6,5, Pjetri 6 (33’ st Cingolani 6), De Luca G. 6 (13’ st Papa 5,5), Sindic 6,5, Stampella 6 (10’ st Latini 6); Di Matteo 7, Palmucci 6. All. Mariani 6,5.

Arbitro: Melloni di Modena 5.

Reti: 14’ pt Stampella (rig.), 27’ pt Di Matteo, 39’ pt Sartori (rig.), 7’ st Magnani.

Spettacolo al Montefeltro dove si affrontano due buone squadre. Parte a ritmo tambureggiante l’Urbino che vuole i tre punti. Al 2’ subito doppia occasionissima per i padroni di casa. Sulla destra mette il turbo "Tractor" Cusimano serve Sergiacomo, ma David respinge, sulla ribattuta Pierpaoli calcia ma il tiro è rimpallato. Al 7’ Sergiacomo punta la difesa ospite e serve Montesi che calcia a colpo sicuro palla fuori di pochissimo. Al 12’ prova a rispondere il Montefano con Sindic che serve Bonacci, palla fuori di poco. Nel miglior momento gialloblù passa il Montefano. Al 14’ Magnani interviene su Bonacci, l’arbitro fischia il rigore che Stampella trasforma con freddezza. L’Urbino accusa il colpo e al 27’ il Montefano raddoppia con Di Matteo che fulmina dal limite Petrucci. Al 39’ Sartori si incunea in area e viene steso. Ancora rigore e lo stesso Sartori trasforma riaprendo i giochi.

Nella ripresa l’Urbino parte con una marcia in più e al 4’ Tamagnini si trova a tu per tu con David che blocca con un po’ di fortuna. Arriva il meritato pareggio dopo 7 minuti della ripresa: Dalla Bona calcia dall’angolo e Magnani di testa trafigge David. Incredibile al 10’ Montesi calcia, respinge David ed a Sartori non riesce il tap-in da due metri. Ancora Urbino, che nel secondo tempo ha profuso uno sforzo incredibile per provare a vincere. Occasione clamorosa al 41’ con Sartori che tira addosso a David da due metri e poi ribatte in gol ma l’arbitro annulla tra lo stupore generale.

Pareggio che va stretto all’Urbino che avrebbe meritato i tre punti ma onore al Montefano di mister Mariani squadra organizzata e quadrata.

Ivan Santi