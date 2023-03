"Montefano, continua il grande sogno"

"Non guardo ai risultati degli altri, se vogliamo cullare questo grande sogno dobbiamo concentrarci solo su di noi, altrimenti si disperdono preziose energie". Nico Mariani, allenatore del Montefano, è concentrato sul presente e già è proiettato alla gara di domenica in casa del Valdichienti Ponte. "Pensiamo invece – sottolinea – a fare bene nel prossimo turno quando affronteremo un avversario attrezzato, ben allenato e ferito dalla sconfitta ad Ascoli e dall’eliminazione dalla Coppa Italia. Ci attende una gara difficilissima, ma uscendo indenni da lì potremmo poi goderci la Pasqua". Il Montefano ha centrato la vittoria a Fabriano e così è volato al terzo posto a due punti dal primo. "È stato un risultato voluto a tutti i costi. C’è una splendida unione di intenti tra squadra, tifosi, società e anche questo splendido clima ci trascina a simili risultati". Pure a Fabriano i viola sono stati protagonisti di una gara aggressiva e intensa. "Volevamo vincerla, sbloccarla subito e indirizzarla su certi binari, non è stato facile perché il Fabriano Cerreto è organizzato e non è stato semplice trovare i varchi giusti. Gli aspetti negativi sono stati l’infortunio di Latini e il fatto di non avere messo al sicuro prima il risultato sfruttando le tante occasioni". Sugli spalti di Fabriano c’era una buona rappresentanza di tifosi montefanesi. "Come sempre e come in tutte le trasferte. Hanno cantato e incitato i ragazzi sin dal riscaldamento e hanno proseguito fino al fischio finale. Loro ci trasmettono tanta energia e dobbiamo ripagarli, al termine mi è rimasta impressa l’immagine di un nostro sostenitore in lacrime di gioia".