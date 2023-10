Montefano d’assalto, KSport ko

2

MONTECCHIO GALLO

(4-2-3-1): David; De Luca E. (17’ st De Luca G.), Postacchini, Monaco, Morazzini (34’ st Calamita); Alla, Sindic; Bonacci (45’ st Valler), Palmucci (35’ st Guzzini), Di Matteo (28’ st Latini); Papa. A disp.: Bentivogli, Toro, Camilloni, Stampella. All. Mariani.

K SPORT MONTECCHIO GALLO (3-4-2-1): Elazaj; Del Pivo, Dominici G., Nobili; Notariale (30’ st Baruffi), Torelli, Paoli, Sciamanna (16’ st Pizzagalli); Magnanelli (1’ st Dominici E.), Peroni; Barattini. A disp.: Andreani, Giunti, Fabbri, Mazzari. All. Lilli.

Arbitro: Ferroni di Fermo.

Reti: 25’ Alla, 41’ Bonacci.

La vittoria del Montefano è la logica conseguenza di quanto visto in campo con la formazione viola che si dimostra padrona della partita e per la K Sport Montecchio Gallo è un pomeriggio da dimenticare. La squadra di casa preme sull’acceleratore e con un ritmo ad alti livelli complica la manovra ospite e nel contempo si esprime al meglio. È il 25’ quando il Montefano sblocca il risultato con Alla il cui tiro finisce all’incrocio dei pali, ma già prima la squadra di casa si era resa pericolosa con lo stesso Alla e Bonacci.

Il gol mette le ali al Montefano e Alla, tra i migliori in campo, tenta il bis dal limite (34’), ma stavolta colpisce la traversa. I ragazzi di Mariani insistono e Bonacci mette al sicuro il risultato (41’) quando di testa anticipa il portiere e insacca. Il finale del tempo vede ancora Bonacci tentare la via del gol, il portiere si salva in angolo.

Nella ripresa il Montefano tiene in mano il pallino del gioco e non corre pericoli, anzi Papa (5’) di testa manda di poco a lato il pallone. Al 13’ gli ospiti potrebbero riaprire la partita su un rigore quantomeno discutibile: dal dischetto Peroni calcia debolmente e David blocca in tuffo. La squadra di casa controlla il match fino al triplice fischio finale per una vittoria più che meritata.