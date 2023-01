"Montefano in gol con tanti uomini"

CHIESANUOVA

Fino a 6’ dal triplice fischio il Chiesanuova domenica ha cullato l’impresa di fermare il Montefano inarrestabile tra le mura amiche, poi all’84’ i viola hanno trovato il 2-1 e fatto nuovamente valere la legge del campo-bunker. La prima giornata di ritorno ha pertanto causato la prima sconfitta alla matricola che invece sognava di fare un bel regalo di compleanno all’allenatore Giacometti, sfruttando magari le tipiche insidieincognite del match post pausa natalizia. Il tecnico fabrianese, neo 49enne, ha schierato il primo Chiesanuova del 2023 con il 3-5-2, cercando dunque di fare densità nel mezzo ed arginare così quello che riteneva essere il punto di forza dei viola. Perdere 2-1 in casa della neo-vicecapolista di Eccellenza è cosa onorevole, tuttavia il giorno dopo Giacometti continua a masticare amaro per la rimonta subita e non è soddisfatto della prestazione. "Non abbiamo fatto una delle nostre migliori partite – esordisce – pur affrontando una formazione che è forte, ha fisicità e resterà lassù fino alla fine. Abbiamo lasciato troppo il pallino del gioco al Montefano, anche se come numero di occasioni da gol nitide c’è stato equilibrio e nel finale con Pasqui potevamo pareggiarla". Da questa settimana i biancorossi dovrebbero iniziare il "nomadismo", costretti a spostarsi per svolgere gli allenamenti perché teoricamente oggi inizieranno i lavori al "Sandro Ultimi". Di certo da domenica giocheranno le partite interne a Treia, un handicap in più. E il calendario non aiuta, dopo il Montefano secondo, c’è da affrontare chi comanda, vale a dire l’Atletico Ascoli. "Una squadra che deve salvarsi come noi già sa di affrontare difficoltà, tanto più se è una neopromossa. Chiaro che questi spostamenti, il giocare sempre in trasferta, saranno un problema in più ma guai a farlo diventare un alibi. Al momento siamo fuori i playout e possiamo restarci".

Andrea Scoppa