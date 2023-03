Montefano influenzato, Sangiustese a caccia di conferme

Il Montefano deve contrastare due avversari: l’influenza e la Sangiustese. "Abbiamo diversi situazioni con il malanno di stagione – dice Nico Mariani, allenatore del Montefano – e vediamo oggi qual è la situazione". Il primo avversario da contrastare è così l’influenza. "Posso contare – aggiunge il tecnico – su tanti bravi ragazzi che si allenano ogni volta con scrupolo, che danno l’anima in ciascuna occasione ed ecco perché posso dire che il Montefano si presenterà con una squadra competitiva". Ci sarà da fare i conti con la Sangiustese che ha iniziato il girone di ritorno con il giusto piglio. "È una formazione sorretta da una buona condizione e sta facendo bene. Si tratta di una realtà quadrata, che può contare su giocatori importanti per la categoria, però non vorrei essere ripetitivo quando dico che tutto dipenderà da noi, specialmente nelle gare interne. E così dovremo fare una gara intensa, imprimere subito un ritmo alto, con tanta corsa e con quella qualità che ci ha contraddistinto". È un Montefano che sta facendo bene. "Vero, però abbiamo la qualità per fare ancora un qualcosa in più. Domenica scorsa c’è mancato davvero poco per tornare con i 3 punti da Macerata". Sono punti persi. "Dobbiamo riprenderli, penso anche a quelli sfumati con il Gallo e a Marina". Il girone di ritorno si conferma più complicato di quello dell’andata. "La seconda parte di campionato – spiega Mariani – è un altro torneo dove i punti pesano di più, le squadre sono più compatte, quadrate e si fa maggiore fatica a trovare la via del gol. I miei ragazzi danno sempre tutto e sono convinto che oggi faranno una grossa prestazione".