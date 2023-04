Montefano per i playoff: "Testa all’ultimo esame"

"È una gara complicata in cui dovremo stare molto attenti per evitare di commettere errori". Stefano Bonacci, presidente del Montefano, è proiettato a domenica quando i viola faranno visita all’Azzurra Colli per la giornata conclusiva del campionato di Eccellenza che mette in palio un posto nei playoff. "Ci attende – dice – l’ultimo esame". La squadra di Mariani non potrà contare sullo squalificato Dell’Aquila, l’attaccante sarà comunque con la squadra e vedrà la partita in tribuna, mentre sono da valutare le condizioni di Alla. "Lo staff ha sfruttato la settimana di sosta per mettere altra benzina". I viola hanno disputato nei giorni scorsi un allenamento congiunto contro il Potenza Picena finito 3-2 per il Montefano. Per l’ultima gara servirà una prestazione di grande sostanza in cui i giocatori non dovranno commettere errori che possono costare caro. "Affronteremo – dice il presidente – un avversario forte, organizzato e ben allenato. È una delle tante formazioni toste del campionato". C’è da attendere l’ultimo turno per conoscere chi salirà in D e quali saranno le quattro formazioni che giocheranno i playoff. Il Montefano con 46 punti occupa l’ultimo posto utile per accedere ai playoff, deve guardarsi le spalle dall’Osimana, impegnata a Jesi, e dall’Urbino che dovrà vedersela con la capolista Atletico Ascoli. Nello sprint finale la squadra di Mariani potrà contare sull’incitamento dei tifosi per muovere la classifica. "Vogliono organizzare un pullman e comunque saranno presenti in buon numero. I supporter sono in simbiosi con la squadra, staff, allenatore e c’è un buon clima attorno alla squadra".