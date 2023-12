"Montefano pronto a lottare e a una grande prestazione"

"Affrontiamo un avversario importante come la Civitanovese, ma noi siamo pronti e dobbiamo fare bene perché possiamo essere protagonisti di una grande prestazione e non ci tireremo indietro". Nico Mariani, allenatore del Montefano, parla della gara delle 14 al Tubaldi di Recanati. "Motivi diversi – aggiunge – ci hanno impedito di giocare ancora sul nostro campo abituale, oggi Recanati sarà la nostra casa e scenderemo su un campo che ospita scenari differenti, ciò deve essere per noi un motivo in più per offrire un’altra bella prestazione e noi la faremo". Il tecnico non nasconde le insidie del match che mette di fronte la sua squadra, che ha 18 punti, a un avversario che ne ha 22. "La Civitanovese è allenata da un tecnico che stimo, venuto su dalla gavetta come me. Si tratta di una squadra forte, costruita per vincere, che ultimamente si è anche rinforzata dal mercato e sarà quasi al completo. Ma noi non siamo inferiori a nessuno perché ho un gruppo che può giocarsela con chiunque senza paura". Ma è un Montefano costretto a fare i conti con i giocatori indisponibili. "Mai – dice Mariani – ho pianto delle assenze perché la società mi ha messo a disposizione chi può fare bene. Fino alla fine del girone di andata non potremo contare su Alla e Palmucci, abbiamo recuperato Morazzini e Valler". Il Montefano non avrà lo squalificato Giovanni De Luca, mentre Guzzini è al rientro dopo avere scontato i tre turni che gli sono stati inflitti dal giudice sportivo.