Montefano, ricorso contro la squalifica di Guzzini. Si è dimesso il tecnico della juniores

Il Montefano presenterà ricorso contro le tre giornate di squalifica comminate dal giudice sportivo a Vittorio Guzzini, espulso a fine primo tempo del match contro l’Osimana. Quella sfida ha lasciato il segno anche perché è stato espulso il diesse Gigli ed è stata comminata una multa di 450 euro al club per i tafferugli in tribuna, all’Osimana l’ammenda è stata di 500 euro. Ora c’è da pensare alla gara di domenica quando il Montefano farà visita al Monturano in un match da affrontare con attenzione. I viola sono reduci dal pareggio con i senza testa e nella precedente gara interna da quello con la Jesina. "La squadra sta bene – osserva il presidente Stefano Bonacci – altrimenti non fa una prova di spessore come nel primo tempo con l’Osimana e una ripresa in dieci senza rischiare nulla con i giallorossi se non nel finale". Domenica l’allenatore Nico Mariani non potrà contare su Guzzini e sull’infortunato Valler. Ha rassegnato le dimissioni Simone Cicarè da allenatore della juniores, il club è alla ricerca di un sostituto. Ora la squadra è stata affidatad Alfredo Camilloni, responsabile del settore giovanile.