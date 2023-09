Montegiorgio spreca

2

(4-4-2): Forconesi; Rossini (30’ st Cobo), Diakhaby, Ferrini, Marcattili (32’ Vignaroli); Milozzi, Candidi 6 (15’st Ikramellah), Gori, Zancocchia; Bardeggia, Albanesi. All. Vagnoni

OSIMANA (3-4-3): Santarelli; A. Bellucci, Labriola, Falcioni; Triana, Bambozzi, Calvigioni, Mosquera; Buonaventura(41’st Mercanti), Tittarelli (21’st Bugaro), Alessandroni. All. Senigagliesi

Arbitro: Pigliacampo di Pesaro

Reti: 44’ Candidi, 16’st Alessandroni, 35’st Ikramellah, 39’st Mosquera

Note. Spettatori: 200 circa; Ammoniti: Falcioni, Gori, Vignaroli; Recupero: 1’ pt e 5’st

Terreno viscido, quattro gol, doppia rimonta Osimana e soprattutto un Montegiorgio che mastica amaro per aver dilapidato un vantaggio raggiunto per ben due due volte nel corso della gara. Cronaca di certo non avara di emozioni che prende il via con il mancato rigore per i locali al decimo per un contatto evidente tra l’ex Labriola e Bardeggia. Al 17’ Tittarelli fallisce davanti a Forconesi mentre al 25esimo proteste ospiti per il contatto Bellucci – Zancocchia. In chiusura di tempo Montegiorgio in pressione prima con Zancocchia che impegna a terra Santarelli, poi con il gol di vantaggio di Candidi al 44esimo: leggerezza di Belluci sulla pressione di Candidi che davanti a Santarelli non si fa pregare. Montegiorgio che potrebbe chiudere sul doppio vantaggio ma la doppia conclusione di Milozzi viene murata dalla difesa prima del duplice fischio. Nella ripresa in avvio subito Alessandroni calcia fuori e poi Triana fallisce da buona posizione. Candidi al 12esimo ha la palla buona, servita da Albanesi per la doppietta, ma spreca da ottima posizione e poco dopo un super Albanesi è fermato in extremis da Santarelli. L’Osimana arriva al pareggio al 17esimo con Triana che assiste al meglio Alessandroni. Marcattili ci prova da fuori ma Santarelli è attento come il collega Forconesi al 30’ su Alessandroni.

Nel finale gioiello su punizione di Ikramellah che vale il 2-1 dei locali per la grande gioia del pubblico di casa. E poco dopo lo stesso Ikramellah sfiora in spaccata la doppietta con Santarelli che salva tutto. Osimana che non si arrende e impatta con Mosquera in mischia sugli sviluppi di un angolo. Finisce così in parità, con le due formazioni che si dividono la posta e un punto che sicuramente fa più felici gli ospiti che così smuovono la classifica. I rossoblù collezionano il terzo pareggio in altrettante partite, ma stavolta come non mai avevano messo la bocca sull’intera posta in palio.

Roberto Criuciani