Montegranaro, è subito vantaggio. E la Maceratese impatta in extremis

maceratese

1

montegranaro

1

MACERATESE: Amico 6; Iulitti 5; Sensi 5, Strano 5, Martedì 5,5; Tortelli 5,5; Massei 5,5 (1’ st Pagliari 6), D’Ercole 5 (25’ st Cirulli ng), Napolano 5 (37’ st Mancini ng), Perri 6,5, Di Ruocco 7. All. Pagliari.

MONTEGRANARO: Taborda 7,5; Foresi 6, Kukic 6,5, Zaffagnini ng (12’ st Pagliarini 5,5), Ruggeri 6; Capponi 6, Tissone 6,5, Cicconetti 5,5 (6’ st Rozzi 5,5); Perpepaj 5,5, Tonuzi 7 (21’ st Jallow 6,5; 48’ st Tinazzi), Merzoug 6,5 (31’ st Corrado ng). All. Marinelli.

Arbitro: Ferroni di Fermo.

Reti 1’ pt Tonuzi; 48’ st Di Ruocco (rig.)

Note: spettatori circa 500; ammoniti Iulitti e Martedì nella Maceratese, Kukic, Taborda e Pagliarini nel Montegranaro; angoli 8-1.

Il Montegranaro va in vantaggio dopo pochi secondi dal via, la Maceratese pareggia a pochi secondi dal triplice fischio finale. Nel mezzo tante occasioni da una parte e dall’altra, con gli ospiti che si sono fatti preferire nel primo tempo, i biancorossi che perlomeno ci hanno messo tanta grinta nella ripresa. Alla fine la divisione della posta in palio è il risultato giusto. La squadra di Marinelli ha giocato una partita ben impostata sotto il profilo tattico. E la Maceratese? Può recriminare per il rigore fallito e per tre grandi parate di Taborda, ma i suoi limiti sono evidenti. Difesa sempre in difficoltà, con i due centrali lenti ed imprecisi. Centrocampo in difficoltà al momento di costruire. Davanti da dimenticare le prestazioni di Napolano e D’Ercole, bene il sempre generoso Perri (su di lui falli a ripetizione) e benissimo Di Ruocco. Il portierino Amico ha in pratica fatto una sola parata, decisiva per salvare il risultato. Una cosa è certo: la squadra è stata costruita male e soprattutto manca un regista di centrocampo

Cronaca. Pronti via e il Montegranaro passa: su lungo lancio dalle retrovie la velocità di Tonuzi ha la meglio su Sensi e Strano, che lo lasciano andare alla vittoriosa conclusione. La Maceratese non reagisce e al 19’ Perpepaj si divora la palla del raddoppio. Un minuto dopo Di Ruocco, incontenibile, è messo giù in area da Pagliarini. Rigore netto, ma Taborda è bravissimo sulla battuta di Perri e devia in angolo. Al 45’ ancora Montegranaro: sul colpo di testa a colpo sicuro di Tinazi Amico è reattivo e devia il pallone sulla traversa.

Nella ripresa Maceratese più viva, anche grazie all’ingresso di Pagliari. Niente di speciale, intendiamoci, ma arrivano diverse occasioni. Al4’ Di Ruocco, solo davanti a Taborda, s’impappina e l’occasione sfuma. Al 14’ grande punizione di Di Ruocco, ma Taborda è in vena di miracoli e devia in angolo. Al 23’ Merzoug sciupa un’altra ghiotta palla gol per gli ospiti, così come Jallow al 32’. Al 40’ sul colpo di testa di Tortelli è ancora strepitoso Taborda. Quando scorrono i titoli di coda Rozzi aggancia in piena area il neoentrato Mancini. Secondo rigore per la Rata, che Di Ruocco non sbaglia.

Mario Stoccuto