Montegranaro vola al comando. Il Montegiorgio è nero di rabbia

: Forconesi, Diakhaby, Marcattilli, Milozzi, Gori, Vignaroli (16’st Zamputi), Verdesi (1’st Capparuccini), Zancocchia, Petrarulo, Bardeggia, Cobo (24’st Torquati ). All. Vagnoni.

MONTEGRANARO: Taborda, Foresi, Tinazzi, Kukic, Zaffagnini (32’st Tissone sv), Rozzi , Perpepaj (41’st Radojicic sv), Morales, Tonuzi (22’st Capponi), Cicconetti (16’st Jallow), Merzoug (32’st Giuggioloni). All. Marinelli.

Arbitro: Valcaccia di Castellammare di Stabia.

Rete: 48’pt Perpepaj.

Note. ammoniti Petrarulo, Zamputi, Morales, Merzoug. Espulso: Vagnoni.

Il re dei minuti di recupero. Si conferma tale Perpepaj che al ’Tamburrini’ segna sempre gol pesantissimi e sempre allo scadere (stavolta del primo tempo). Solo che nella giornata di ieri il gol è stato da ex di turno, contro il Montegiorgio, dando un dispiacere alla sua ex squadra. Nei secondi finali della prima frazione ha risolto in mischia davanti alla porta di Forconesi, un gol che vale la vetta della classifica per il Montegranaro e che fa arrabbiare enormemente mister Vagnoni e il Montegiorgio. Rossoblù che sono arrivati alla sfida decimati con Rossini e Ferrini squalificati, oltre agli infortunati Albanesi, Marziali e Candidi e diversi elementi non al meglio, con una linea difensiva completamente da inventare. Di contro un Montegranaro solido e dotato di un gruppo di altissimo livello che ora viaggia in vetta alla classifica e pronto a giocarsi anche l’accesso alla finale di Coppa Italia. Ma il Montegiorgio non è stato a guardare e ci ha provato, ne è nato un derby (che tornava a distanza di anni) decisamente molto equilibrato.

Primo tempo con i locali a manovrare, ospiti pronti a rendersi pericolosi in ripartenza. Prima frazione che sembrava finire in parità, ma un contestatissimo calcio di punizione per i gialloblù sulla tre quarti, da il via ad una punizione con susseguente mischia dalla quale sbuca la zampata di Perpepaj per il gol risultato poi decisivo.

Montegiorgio che non demorde e ci prova nella ripresa, ma l’urlo del possibile pari si strozza sulla traversa piena colpita da Marcattili. Nel finale altre proteste con Bardeggia steso nettamente in area di rigore con il portiere Taborda in uscita: rigore evidente, con diversi giocatori ospiti già con le mai nei capelli, ma il direttore di gara fa finta di nulla ed espelle per proteste il tecnico locale Vagnoni decisamente contrariato per una decisione che penalizza oltremodo i padroni di casa che, come detto, in questo derby avrebbero certamente meritato la divisione della posta in palio. E la classifica non fa stare tranquilli i rossoblù montegiorgesi.